Реклама мобильного приложения в масштабе города в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок146 просмотров

Необходимо профессионально вести рекламную кампанию в масштабе города Казань. Реклама мобильного приложения. Искать эффективные каналы привлечения клиентов. Интересует реклама у местных блогеров, интернет изданий, контекст в Google, Yandex, таргетированая реклама ВК. 

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.  

Жду Ваших предложений!

8 лет назад
guest_15069456148583
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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