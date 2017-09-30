Приложение для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок200 просмотров

Требуется программист для разработки приложения для планшетов на базе Android.

1. На планшетах должны будут проигрываться видеоролики. Каждый видеоролик будет проигрываться определенное кол-во времени(к примеру ролик №1 проигрывается месяц, ролик № 2 неделю и т.д.) По окончанию заданного времени видео удаляется из плейлиста.

2. Интерфейс должен быть простым и удобным. С функциями добавления/удаления роликов.

3. Возможно ли дистанционное управление  видео?

Android
8 лет назад
guest_15067955485162
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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