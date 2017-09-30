Приложение для Android

Требуется программист для разработки приложения для планшетов на базе Android.

1. На планшетах должны будут проигрываться видеоролики. Каждый видеоролик будет проигрываться определенное кол-во времени(к примеру ролик №1 проигрывается месяц, ролик № 2 неделю и т.д.) По окончанию заданного времени видео удаляется из плейлиста.

2. Интерфейс должен быть простым и удобным. С функциями добавления/удаления роликов.

3. Возможно ли дистанционное управление видео?