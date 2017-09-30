Нужна помощь в настройке нативных платежей платформ AppStore и Google Play и подключение к центрам нотификации приложения построенного на PhoneGap.
Приложение для Android
Требуется программист для разработки приложения для планшетов на базе Android.
1. На планшетах должны будут проигрываться видеоролики. Каждый видеоролик будет проигрываться определенное кол-во времени(к примеру ролик №1 проигрывается месяц, ролик № 2 неделю и т.д.) По окончанию заданного времени видео удаляется из плейлиста.
2. Интерфейс должен быть простым и удобным. С функциями добавления/удаления роликов.
3. Возможно ли дистанционное управление видео?
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