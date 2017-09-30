Android приложения!

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Работы ровно на час. Внести дополнение в коде файлов. Изменить цветовую гамму. Добавить логотип в программу. 

Все данные , коды уже написанные и т.д. предоставлю. Так же есть подробное руководство что как и куда вставить. 

Ваши предложения по цене. 

https://github.com/KosyanMedia/Aviasales-Android-SDK

Android
8 лет назад
ggalstian
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров