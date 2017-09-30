Android приложения!

Работы ровно на час. Внести дополнение в коде файлов. Изменить цветовую гамму. Добавить логотип в программу.

Все данные , коды уже написанные и т.д. предоставлю. Так же есть подробное руководство что как и куда вставить.

Ваши предложения по цене.

https://github.com/KosyanMedia/Aviasales-Android-SDK