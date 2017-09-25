Тех задание в файле. оплата строго по факту. Интересуют фрилансеры которым важно качество не менее денег.
Приложение для раскраски фасадов зданий
Нужно сделать приложение с дополненной реальностью для раскраски фасадов
здания. Чтобы можно было поменять цвет фасада (не трогая при этом окон или
дверей)
Основной функционал :
1 идентификация фасада здания через фото или в реальном времени
2 иметь возможность покраски фасад избегая перекрашивать другие элементы (окна двери), а только сам фасад
3 Выбор краски среди разных вариантов
4 Сохранение результирующей картинки
Приложение для IOS& Android, жду ваших предложений по срокам и ценам
Не присылайте пожалуйста стандартных ответов, не надо!
Заявки фрилансеров
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