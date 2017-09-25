Приложение для раскраски фасадов зданий

Нужно сделать приложение с дополненной реальностью для раскраски фасадов

здания. Чтобы можно было поменять цвет фасада (не трогая при этом окон или

дверей)

Основной функционал :

1 идентификация фасада здания через фото или в реальном времени

2 иметь возможность покраски фасад избегая перекрашивать другие элементы (окна двери), а только сам фасад

3 Выбор краски среди разных вариантов

4 Сохранение результирующей картинки

Приложение для IOS& Android, жду ваших предложений по срокам и ценам

Не присылайте пожалуйста стандартных ответов, не надо!