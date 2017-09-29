Софт для messenger

Приветствую, для мобильной версии messenger необходим комплект:

1) Рассыльщик

2) Чекер номеров на наличие в мессенджере

3) регистратор

Более подробно опишу по ходу дела.

Касательно самой реализации, официальное апи есть, но, судя по всему, не подходит для целей рассылки, поэтому сразу указывайте, как именно вы планируете взаимодействовать с мессенджером.

Указывайте в начале своего предложения "whttehet" (защита от автоматического ответа)

P.s. работа исключительно по безопасной сделке или по частям, я НЕ даю предоплат ни в какой форме (на еду, на расходный материал, помочь бабушке и т.д.)