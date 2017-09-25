Разработка мобильного приложения (соц сеть для родителей по соседству)

https://pararam.org/ - есть такой сайт (с адаптивной версткой). Задача в том, чтобы сделать мобильное приложение Android/iPhone, которое будет соответствовать сайту.

https://drive.google.com/file/d/0B3ytU3_Rtpp0NTZKTEJJbXdpcUU/view?usp=sharing- тут список страниц для верстки, которые были как часть ТЗ для веб-сайта.

Вся логика будет происходить на нашем сервере. Для мобильного приложения будут выдаваться данные по АПИ.

Push-уведомления с сайта - в файле "Push-сповіщення (для мобільних).docx".