Тех задание в файле. оплата строго по факту. Интересуют фрилансеры которым важно качество не менее денег.
Приложение для базы данных
Здравствуйте!
Имеется база данных, управления работниками, куда загружаются персональные данные о сотруднике, даты, прикрепляются сканы и т.д. Сервис написан на фреймфорке Yii2.
На данный момент возникла необходимость создать простое приложение, которое бы дало возможность логиниться в кабинет и добавлять сотрудников со смартфона (Android и IOS).
Что требуется:
1. Возможность заполнять поля и выбирать из выпадающего списка данные
2. Логиниться в кабинет
3. Прикреплять документы используя камеру устройства
4. Безопасное соединение с базой данных
5. Юзабилити
Из чего состоит кабинет (все подтягиваем из баз данных):
1. Мой профиль
2. Мои сотрудники
3. Добавить сотрудника
4. Список вакансий
5. История действий
За подробностями, приглашаю в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://pararam.org/ - есть такой сайт (с адаптивной версткой). Задача в том, чтобы сделать мобильное приложение Android/iPhone, которое будет соответствовать сайту. https://drive.google.com/file/d/0B3ytU3_Rtpp0NTZKTEJJbXdpcUU/view?usp=sharing- тут список страниц для верстки, которые были как часть ТЗ для веб-сайта. ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать приложение с дополненной реальностью для раскраски фасадов здания. Чтобы можно было поменять цвет фасада (не трогая при этом окон или дверей) Основной функционал : 1 идентификация фасада здания через ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Мини соц-сеть с возможностью оставить пост, написать сообщение, добавить в друзья, лайкнуть, поделиться. Верстку предоставлю. Так же нужна интеграция с сайтом на Yii.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день. Есть мобильное приложение на Swift 2.0 (119 небольших файлов). Необходимо сконвертировать проект в код на Swift 4, чтобы он поддерживал iOS11. Что необходимо: - Обновить библиотеки CocoaPods - Использовать встроенный ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать приложение на Android. Общая суть следующая: Приложение должно быть постоянно запущено на телефоне, собирать с него входящие СМС-сообщения и пересылать их на веб-сервер посредством post-запроса. СМСКИ ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Нужно разработать мультиплатформенное (Android + iOS) или просто Android онлайн приложение (с БД в интернете) для дисконтной системы. Серверную часть напишу сам, требуется только фронтенд. Состоит из 2 отдельных приложений: 1)Приложение покупателя. ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
на данный момент в приложении должны быть функции: авторизация (с помощью апи сайта) оповещения о бронировании подтверждение бронирования календарь экскурсий (отображение данных, сохраненных локально и импорт их в календарь гугл к ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Простейшее приложение IOS и публикация его на наш купленный аккаунт, не много работы с API и картой - срочно Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый час по работе ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Суть программы должна заключаться в том, что она считывает все данные с MyScore по определенному алгоритму и выявляет ответ всех игр по нажатии клавиши. Алгоритм заключается: К примеру у нас имеется две команды А и ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад