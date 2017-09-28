Приложение для базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок200 просмотров

Здравствуйте!

Имеется база данных, управления работниками, куда загружаются персональные данные о сотруднике, даты, прикрепляются сканы и т.д. Сервис написан на фреймфорке Yii2.

На данный момент возникла необходимость создать простое приложение, которое бы дало возможность логиниться в кабинет и добавлять сотрудников со смартфона (Android и IOS).

Что требуется:

1. Возможность заполнять поля и выбирать из выпадающего списка данные

2. Логиниться в кабинет

3. Прикреплять документы используя камеру устройства

4. Безопасное соединение с базой данных

5. Юзабилити

Из чего состоит кабинет (все подтягиваем из баз данных):

1. Мой профиль

2. Мои сотрудники

3. Добавить сотрудника

4. Список вакансий

5. История действий

За подробностями, приглашаю в личку

AndroidiOSYii
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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