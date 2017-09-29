Доработка приложения ANDROID

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок140 просмотров

Адаптация приложения (интернет-магазин) под сайт сателлит.

Нужно изменить в приложении ссылки на фиды с товарами, бекэнд и немного интерфейс (material_design)

Android
8 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров