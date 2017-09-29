Доработка приложения ANDROID

https://pararam.org/ - есть такой сайт (с адаптивной версткой). Задача в том, чтобы сделать мобильное приложение Android/iPhone, которое будет соответствовать сайту. https://drive.google.com/file/d/0B3ytU3_Rtpp0NTZKTEJJbXdpcUU/view?usp=sharing- тут список страниц для верстки, которые были как часть ТЗ для веб-сайта. ...