Задача заключается в парсинге веб-страницы с таблицей остатков пяти товаров, представленных в виде матриц. Необходимо определить координаты ячеек на сайте и обработать значения true/false. Обработанные данные должны быть перенесены в файл, где значения характеристик товара представлены линейно. Возможны различные языки программирования для реализации, главное — читаемость кода.
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать PHP форму для внешнего колл-центра, которая будет запрашивать данные из MySQL по номеру заказа, телефону или email. Оператор должен получать полную информацию о статусе заказа и истории его изменений. Также необходимо создать Telegram-бота для выдачи информации о статусе заказа, дате доставки и других данных. Форма должна быть простой, с использованием jQuery для обновления данных без перезагрузки страницы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Модуль запрашивает по апи на каждое обновление в корзине весь список пунктов, что приводит к чрезмерному трафу и торможению формы. Надо эти пункты 1 раз в день класть в таблицу, а остальные разы из нее ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Включая клиентов и содержимое заказов. Трудность только в переносе содержимого заказов, которое cs хранит в одном поле в виде json строки, а в исходном магазине (vamshop) структура похожая на опенкарт (несколько таблиц ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями. В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping И админка там тоже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Скрипт vamshop.ru (есть демо и дам к тестовому сайту доступы).Задача - сделать повтор предыдущего заказаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Чтобы работали подсказки и адреса вводились правильноВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
С описаниями, ценами, артикулами (ean13?) и картинками в хорошем качестве без вотермарков.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
Стоит ispmanager lite 5 в apache 2.4 в режиме prefork (worker и event не стартуют почему-то) + nginx в качестве фронта + php 5.4 с eaccelerator. Первое открытие сайта почему-то неск секунд, дальше все более ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
В принципе там не так сложно, есть версия где убраны более менее все блоки из шапки и колонки и более менее под мобильные требования проходит. Ссылка в личку. Сайт старый, часть на ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть несколько служб доставки с пунктами самовывоза, в формате xls и в формате карты на гугле, надо их добавить на яндекс.маркет, причем там только по одному можно добавлять, вручную. Заливать вроде как агенства могут, но ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть форма обратной связи, но она постит данные в скрипт на другом сервере, потом из того скрипта происходит редирект на гугл, а надо на главную страницу сайта. Форма постится с трех разных сайтов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Переносим действующий интернет-магазин на другую платформу. Товары и клиенты уже перенесены, необходимо перенести все настройки по оплате, информационные страницы, добавить баннеры, контактную информацию прописать. Также необходимо прописать 301 редиректы со старых имен страниц на ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Centos 5.6 еще одна проблемка, что ядро не поддерживает iptablesСистемное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна новая красивая адаптивная форма опроса после заказа. всего 5 пунктов с комментариями и оценками. можно сделать на https://www.phpformbuilder.pro/#overview или еще в какой приблуде... Сама форма и код уже есть, нужно просто сменить ее дизайн. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт написаный на каком-то треше типа asp, сайт типографии, 15 страничек текстового контента и шапка. Надо перенести его на вменяемую CMS(с встроеннной уже responsive версткой и SEO подготовленной) с сохранением (насколько возможно) дизайна ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть старая товарка в директе, в которой как выяснилось в процессе проверки в новом интерфейсе на отказы половина объявлений с кривыми ссылками (не работают или ведут не туда или сайт не отображает). Надо проверить объявления, ...Контекстная реклама27 заявокЗакрыт6 лет назад
Нуже скрипт для ads, чтобы минусить фразы которые не конвертят по точным соответствиям? А то руками получается надо сначала отчет по запросам выводить, потом искать в какой группе объявлений этот поисковый запрос, потом еще смотреть ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Рерайт разделов доставка, оплата, о магазине, надо все красиво и качественно описать и написать с html разметкой (заголовки, выделения) Рерайт по мотивам уже написанного и сайтов конкурентов.Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
В VAmshop выпустили 2 новых модуля для онлайн касс , одни для альфы, другой для пейонлайн. нужно переделать их под oscommerce (старый движок, но таблицы и функции одинаковые с vamshop) и настроить до полноценной работы. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад