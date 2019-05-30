glz

Роман glz

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

javacode
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Переделать PHP скрипт, чтобы он посылал данные не GET а POST запросом
PHP
все отлично, рекомендую!
Прислал рабочую версию на этапе обсуждения. Все получилось. Спасибо.
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svsteem
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Переделать онлайн форму (одностраничную из 5 пунктов)
Всегда на связи. Ясно и понятно, что нужно делать. Очень приятно работать.
Бысто переверстал форму, правки внес.
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Arjuna68
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Перенести несколько кампаний в click.ru из ads и директа.
Всё хорошо, отлично поработали! ;)
Был на связи, сделал вовремя, рекомендую.
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underwar
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить сломавшийся JS слайдер (wowsloder)
JavaScript
На отлично.
Все ок, быстро сделал.
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bastor
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать яндекс или гугл карту с пунктами самовыза из xls таблицы
Отличный заказчик. Все четко, оперативно и по делу. Никаких проблем не возникло, рекомендую!
Быстро справился с порученным заданием, рекомендую!
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