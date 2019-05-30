Требуется разработать PHP форму для внешнего колл-центра, которая будет запрашивать данные из MySQL по номеру заказа, телефону или email. Оператор должен получать полную информацию о статусе заказа и истории его изменений. Также необходимо создать Telegram-бота для выдачи информации о статусе заказа, дате доставки и других данных. Форма должна быть простой, с использованием jQuery для обновления данных без перезагрузки страницы.