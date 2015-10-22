Срочно поднять упавший сервер!

Системное администрированиеЗавершен5 заявок139 просмотров
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Не могу запустить, то ли nginx то ли apache слетели настройки.

8 лет назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
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