Сделать оптимизацию/анализ sql на Ubuntu

Системное администрированиеЗавершен9 заявок181 просмотр
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Есть сервер на убунту с 2 виртуалками. Надо сделать анализ и консультацию по ускорению sql. В данный момент есть подвисания на сайтах.

Ubuntu
8 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$50
1 день
Отличная работа, выполнено качественно и главное быстро. Сделал то что другие не могли сделать долгое время. Всегда на связи, коммуникабелен что в данной отрасли очень редко и важно) Рекомендую. Буду продолжать сотрудничество.
Сотрудничеству рад, продолжили работать вместе.
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