Требуется настройка сервера и перенос сайта на него

$60
Системное администрированиеЗавершен11 заявок213 просмотров
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Арендовал сервер по мощнее для посещаемого сайта 15.000 хостов в сутки. Теперь остро нуждаюсь в настройке ПО на сервере на максимальное быстродействие с последующим переносом сайта на него.

8 лет назад
Nowell_XF
Владимир 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$60
2 дня
Отличный специалист. Всё настроил, оптимизировал. Теперь мой сайт летает как ракета. Спасибо!
Отличный заказчик, очень понравилось работать!
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