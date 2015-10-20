Развернуть готовое решение (из маркетплейс 1С-Bitrix) на сервер

$10
Системное администрированиеЗавершен3 заявки259 просмотров
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уважаемые программисты, 

есть потребность в том, что бы развернуть купленное готовое решение из маркетплейс (1С-Битрикс) на сервере. Развернуть и если есть необходимость помочь с настройками (но последнее врядли понадобится, а если и понадобится будем считать отдельным проектом)

Нужно только развернуть готовое решение на сервере

8 лет назад
avengi
Руслан 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Алексей, благодарю вас за работу. Задача выполнена очень оперативно и качественно. И сделал и объяснил. Еще раз спасибо.
Хороший заказчик. Приятно работать.