Развернуть готовое решение (из маркетплейс 1С-Bitrix) на сервер

уважаемые программисты,

есть потребность в том, что бы развернуть купленное готовое решение из маркетплейс (1С-Битрикс) на сервере. Развернуть и если есть необходимость помочь с настройками (но последнее врядли понадобится, а если и понадобится будем считать отдельным проектом)

Нужно только развернуть готовое решение на сервере