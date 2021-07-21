Привіт, тексти помилок: 1. Працювали над вебсокетами, задеплоїли зміни на сервер (не командами, а через rubymine з налаштованим SFTP підключенням ) після змін командою touch tmp/restart.txt намагалися перезапустити сервер і від тоді він ...
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- Системное администрирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $175
Здравствуйте! Команде программистов необходим сетевой администратор! [b]Условия:[/b] [list][*]Работа удаленная;[*]Частичная занятость (по необходимости);[*]Заработная плата составляет $175 помесячно.[/list] [b]Требования:[/b][list][*]Опыт работы с Docker и контейнеризацией приложений;[*]Умение настраивать и обновлять SSL сертификаты автоматически;[*]Знание операционных систем Linux и Unix;[*]Опыт виртуализации и управления виртуальными ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Cайт после взлома, сейчас восстановили работает, но через админку не дает работать с обновлениями и настройками в плагинах, выдает ошибку "Forbidden You don't have permission to access this resource. Apache/2.4.55 (Unix) Server at Port 80". Ошибка с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Дипломная работа по программированию ЗаданиеИсследование особенностей реализации средств синхронизации потоков в ОС QNX нужна программа и теория а также план писать все по методичке плюс нужна статья к диплому 1. Изучить особенности реализации мьютексов и семафоров в ОС QNX и ...UnixРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 месяцев назад
необходимо реализовать сервер который будет получать данные от устройств присылающих информацию по IP:Port по сути, работа с сокетами необходимо решение для UNIX на PHP или JAVAПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- начальная настройка, как добавить, узлы, репозиторий; - примеры установки/удаления ПО на windows, unix хосты (например браузер Firefox, Open Office); - пример установки обновлений с/без удаления предыдущей версии и с проверкой уже установленной версии; - добавление локального пользователя ...UnixСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
1. Установить библиотеку https://github.com/phphleb/hleb/ используя composer.2. Переделать заглавную страницу и вывести на ней следующую информацию.3. Для работы с криптой необходимо будет изучить Ethereum JSON-RPC, но сейчас достаточно реализовать простое API (два параметра, один запрос), основанное ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Задача: написать Web-server без интерфейса для загрузки файлов на сервер в формате только “.zip” и сохранение их в указанной в конфиге папке. Приоритет на простоте и защищённости. [b] ЯП:[/b] преимущественно Python. Также рассмотрю PHP, ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт2 года назад
- $68
Требуется консультация сисадмина/devops по расширению файловой системы и настройке Unix-сервера. Если все будет ок, то возможно регулярное сотрудничество.UnixDevOpsСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3520
[url=https://postoplan.app/]Postoplan.app[/url] — международная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах, которую используют [b]более 180 000 владельцев бизнеса и блогеров[/b] из 147 стран мира; Наша компания в [b]ТОП лучших решений в своей нише на G2 и имеет множество ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $71
Требуется консультация сисадмина/devops по расширению файловой системы и настройке Unix-сервера. Если все будет ок, то возможно регулярное сотрудничество.UnixDevOpsСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3430
[url=https://postoplan.app/]Postoplan.app[/url] — международная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах: [list][*]более 100 000 клиентов из 147 стран мира;[*]признание в мире, находится в ТОП лучших решений в своей нише и имеет много международных наград.[/list]Интересные задачи, чёткий процесс разработки, ...Закрыт2 года назад
- $660
Необходимо выполнить работы по ТЗ, требуется Team Lead backend. Подробности вышлю в личные сообщения. От вас необходим высокий уровень знаний PHP 7, 8, SQL (MySQL), опыт работы с Symfony или Laravel, знания HTML+CSS, Git, Unix, опыт ...Закрыт2 года назад
[b]Что [/b][b]нужно[/b][b] делать:[/b] [list][*]Доработка существующего функционала; [*]Использование готовых модулей и написание своих; [*]Разработка интеграций с другими сервисами и доработка существующих; [*]Разработка адаптивной версии страниц; [*]Диагностика и исправление ошибок; [*]Мониторинг работы сервера (знание основ и умение гуглить). [/list][b]Что нужно уметь[/b][b]:[/b] [list][*]Опыт работы и хорошее ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Стоимость обсуждается Приложение для телефонов на Andoid 4.2(?) – 11, которое автоматически в фоне по окончании звонка передает вебхуком(Post запрос) данные о звонке (номер входящий, номер на который звонили, время в unix) на сервер на разные ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2000
Ведем несколько крупных проектов и нужны разработчики на эти проекты. Рассматриваем как работу по проектную, так и на постоянной основе. Зарплата 150-200К или фикса после оценки проекта с выбранным исполнителем. Требования к кандидату: [list][*]Отличные знания Yii2 Framework, PHP;[*]Понимание ...Закрыт2 года назад
У нас собственный проект - очень крупная онлайн платформа с аудиторией более 15 млн в год. Сайту 20 лет. Платформа написана на python и django. Мы сделали новый UX/дизайн, и своей командой (у нас 3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сервер: Nginx + PHP FPM + memcached Добрый день. Сайт на битриксе. Все сохранил. Можно ковыряться и пробовать. Предоставлю доступ root на виртуальный сервер VPS. Необходимо настроить хранение кеша в memcached через unix сокет . Само подключение ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
[table]ЗадачаПривет! Мы digital-агентство «Saitcraft». У нас открыта позиция fullstack-разработчика, который занимается разработкой и доработкой корпоративных сайтов. Рассматриваем кандидатов на проекты на конкурсной основе. Просьба по возможности сразу прикладывать портфолио. После общения Мы выдадим вам небольшое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $415
Заказы имеют соответствующие статусы. У ВБ есть 3 статуса заказов «новый», «доставлен» и «возврат». При попадании заказа в МС он должен иметь соответствующий статус. При изменении статуса в ВБ, статус должен меняться и в МС. ...UnixПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад