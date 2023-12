2і таски для unix адміна

Привіт, тексти помилок:

1. Працювали над вебсокетами, задеплоїли зміни на сервер (не командами, а через rubymine з налаштованим SFTP підключенням )

після змін командою touch tmp/restart.txt намагалися перезапустити сервер і від тоді він лежить.

Could not spawn process for application /home/auto-catalog/web/api.моєавто.укр/public_html: The application encountered the following er>

Error ID: 0641384d

Error: The application encountered the following error: invalid byte sequence in US-ASCII (ArgumentError)

ось помилка

були припущення, що проблема в тому, що використовується майже у всіх файлах тип кодування US-ASCII, але подивившись на інших проектах так само, тому цей варіант відпав.

Пробували змінити вручну на сервері тип кодування на UTF-8 - теж безрезультатно.

Також потрібно встановити та коректно налаштувати node, yarn, nvm. Зараз не працює від nvm від користувачів без судо

2. На іншому сервері така помилка:

При завантажені будь-якого файлу на сервер запити довго висять і з часом повертають 504-ту помилку, не залежно що це завантажується, чи якесь відео, чи звичайне оновлення аватара

Моментами буває що запит пропускає якщо його повторити з тими ж даними одразу як отримав 504-ту, не знаю чи це співпадіння чи закономірність. Так же буває що одну і ту ж картинку, то пропустить то зловить 504-ту

Також помічино що якщо картинка зовсім крихітних розмірів, то шанс того що запит пройде без 504-тої більший, але достатньо обрати якесь +- звичайне фото, то запит падає

Сервера на ubuntu/debian