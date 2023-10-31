Обновить Jira Server (Atlassian)

Здравствуйте, заказ рассчитан на неделю. Нужно сделать все по заданию
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Требуется Jira Administrator который сможет обновить существующую версию Jira Server версии 6.2 на более свежую версию 8 или 9, с сохранением всего функционала включая, как и бизнес процессы с проектами так и интегрированные приложения в том числе. Еще раз уточняю наша база данных достаточно большая, около 10 лет существует сервер, и около 1млн issue в данный момент на ней существует, плюс несколько террабайт вложений существует. Есть несколько интеграций с партнерами по средствам api которые после обновления тоже должны работать (возможно поправить сами запросы будет необходимо). Так же есть confluence который тоже должен будет корректно работать с обновленной жирой, если необходимо и Вы считаете что обновить confluence тоже нужно (это тоже можно добавить в стоимость работ). По поводу самого обновления думали следующий вариант. Есть у нас тестовая жира, вот ее обновить. Потом протестировать что все работает и никаких ошибок нету. И только после этого бд из боевой жиры старой перенести на обновленую версию новой жиры. Еще раз прочитайте прежде чем писать. Так же сейчас обе жиры находятся на windows. Мы бы хотели тестовую версию перенести на linux подобную систему если это возможно
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