Развернуть сайт на ubuntu

Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...
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