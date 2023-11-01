Развернуть сайт на ubuntu

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Системное администрированиеЗавершен9 заявок26 просмотров
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Ubuntu
2 месяца назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
2 месяца назад
$40
1 день
RUBWMZ
Огромное спасибо Алексею за работу! Работа была не из легких в плане и подключения и настройки сервера. С большим пониманием и терпением Алексей к не зависящим от него косякам с нашей стороны, рекомендую!
Отличный заказчик! Профессионал, всегда на связи, приятное общение, быстрая оплата! Наилучшие рекомендации, буду рад работать в дальнейшем!