Сделать бекап СРМ битрикса

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Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие)

2 месяца назад
guest_16778364493036
Россия
10 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад