Настроить SMTP сервер для отправок писем

Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок.



Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя:

- email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов)

- рассыльщик (возможно, mailwizz или другой)

- дополнительные сервисы на ваш выбор, если нужны.



В результате все должно отправляться, мы должны иметь возможность подключать свои домены и айпи-адреса для отправки.



Задача срочная, ждем заявок.