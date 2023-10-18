Настроить SMTP сервер для отправок писем

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки25 просмотров
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Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок.


Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя:
- email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов)
- рассыльщик (возможно, mailwizz или другой)
- дополнительные сервисы на ваш выбор, если нужны.


В результате все должно отправляться, мы должны иметь возможность подключать свои домены и айпи-адреса для отправки.


Задача срочная, ждем заявок.

2 месяца назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад