Оплатить домен .ru

Системное администрированиеЗавершен10 заявок31 просмотр
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Добрый день, нужно оплатить домен в зоне .ru, чтобы продлить его на год. Домен у регистратора R01.ru. Они принимают оплату через банки РФ, а у меня такой возможности нет. Предоставлю доступ в админку домена, перечислю нужную сумму на продление + комиссия за помощь.

2 месяца назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
$40
1 день
Отличный исполнитель, всё сделано в срок и по хорошей цене. Спасибо!
Было приятно работать, быстра оплата за заказ, всегда на связи