Оплатить домен .ru

Добрый день, нужно оплатить домен в зоне .ru, чтобы продлить его на год. Домен у регистратора R01.ru. Они принимают оплату через банки РФ, а у меня такой возможности нет. Предоставлю доступ в админку домена, перечислю нужную сумму на продление + комиссия за помощь.