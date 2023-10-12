Необходимо починить базу данных

Системное администрированиеЗавершен5 заявок20 просмотров
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Приветствую всех! Есть интернет-магазин на Wordpress его не так давно перенесли с хостинга на сервер и со временем появилась проблема: сайт, который весил 3 гига теперь весит 50 гигов из-за этого база данных теперь не отвечает. Нет ходим выявить проблему и починить.

2 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
$37
1 день
RUBWMZ
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