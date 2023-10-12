Необходимо починить базу данных

Приветствую всех! Есть интернет-магазин на Wordpress его не так давно перенесли с хостинга на сервер и со временем появилась проблема: сайт, который весил 3 гига теперь весит 50 гигов из-за этого база данных теперь не отвечает. Нет ходим выявить проблему и починить.