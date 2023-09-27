нужна 1с для сервера многопользовательская... не совсем правильная)))... с инструкцией по установке или помощь в установке...Версия 8.3.19.1264 или рядом
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Нужно загрузить сайт на хостинг, прикрепить домен и установить сайт. (Оплаченый хостинг и домен предоставлю.
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