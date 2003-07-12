На сервер пришла жалоба о сканировании портов. Необходимо срочно разобраться что залили на сервер. Время ограничено тк из за абузы закроют доступ к IP.
Интеграция криптовалютной платежной системы в сайт по аренде авто
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Навыки и компетенции
Навыки уровня выше Junior.
Опыт работы с Go или PHP.
Знание и опыт работы с GitHub.
Опыт работы с системами CentOs, Docker, Linux и Debian.
Опыт контейнеризации, сборки и деплоя.
Начальные знания английского для чтения документации.
Обязательная работа с
PHP ^8.1
MySQL Percona 8.0+
Redis
Nginx
Опыт работы с фреймворком Laravel и популярными пакетами Laravel.
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