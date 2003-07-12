Интеграция криптовалютной платежной системы в сайт по аренде авто

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка6 просмотров
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Навыки и компетенции

  • Навыки уровня выше Junior.

  • Опыт работы с Go или PHP.

  • Знание и опыт работы с GitHub.

  • Опыт работы с системами CentOs, Docker, Linux и Debian.

  • Опыт контейнеризации, сборки и деплоя.

  • Начальные знания английского для чтения документации.

    Обязательная работа с

  • PHP ^8.1

  • MySQL Percona 8.0+

  • Redis

  • Nginx

  • Опыт работы с фреймворком Laravel и популярными пакетами Laravel.

3 месяца назад
guest_1695990221217
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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