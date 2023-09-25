Установка счётчика метрики на сайт ShopCMS 3.1.1

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка4 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо переустановить существующий счетчик яндекс метрики на сайт под ShopCMS 3.1.1

3 месяца назад
tihonov-anva
Андрей 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад