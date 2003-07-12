Настройка хостинга для генерации прокси-серверов

Добрый день уважаемые системные администраторы. Для выполнения проекта по созданию сервиса по продаже (аренде) прокси - серверов нужна помощь опытного сисадмина. Работа по созданию сервиса будет разделена на 2 части: серверную и веб. Веб - версию сервиса разрабатываем мы, в том числе АПИ для управления прокси - серверами.

Вам предстоит помочь с подбором хостинга, разверткой окружения и настройкой процессов по генерации собственных прокси на купленных мощностях vps. Вам нужно будет создать команды для выполнения определенных процессов, которые мы сможем запускать с помощью АПИ. Более детально изложил суть работы в прикрепленном документе

https://docs.google.com/document/d/1h8rLghko7HwsvzP6Ny5zYKSxVY4VZ6SXjqLQctzSiZI/edit?usp=sharing

Предложите бюджет для выполнения данной работы и сроки для реализации. Спасибо!