Настройка страницы в админке на Вордпресе

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок18 просмотров
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Есть 2 сайта, - основной и дополнительный. Основной сайт сделанный на Вордпрессе на котором добавленно 5 страниц в меню. 4 из 5 страниц ссылаются на ссылку которая указана на Вордпресе как основная, но 1 страница должна ссылаться на ссылку дополнительного сайта.

3 месяца назад
Akim1985
Дуб 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад