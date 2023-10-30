Настроить openvpn-proxy на сервере

$20
Системное администрированиеЗавершен4 заявки33 просмотра
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Попытался сделать мобильный прокси из своего телефона на андроиде по инструкции (см в скриншотах в прикрепленных файлах). Установить на сервере нужно было этот софт https://yadi.sk/d/kaJC2NkI8cjnRQ

Но не получилось. См. скрин с телефона.

Также прикрепляю скрины с терминала сервера (там видно пишет ошибки об отсутсвии некоторых файлов при генерации ключей openvpn).

Нужно вобщем разобраться и сделать чтоб заработало прокси по инструкции.

2 месяца назад
M_master
Дмитрий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
2 месяца назад
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1 день
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