Настроить openvpn-proxy на сервере

Попытался сделать мобильный прокси из своего телефона на андроиде по инструкции (см в скриншотах в прикрепленных файлах). Установить на сервере нужно было этот софт https://yadi.sk/d/kaJC2NkI8cjnRQ

Но не получилось. См. скрин с телефона.

Также прикрепляю скрины с терминала сервера (там видно пишет ошибки об отсутсвии некоторых файлов при генерации ключей openvpn).

Нужно вобщем разобраться и сделать чтоб заработало прокси по инструкции.