Настройка Asterisk

Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси. Требования 1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение) 2. proxy ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить Asterisk
Подвязать номер Киевстар
Создать несколько виртуальных номеров
Направить входящие звонки из Киевстар на один из виртуальных номер.
Исходящие звонки с виртуальных номеров направить через Киевстар
Возможно ли сделать переадресацию входящего звонка на виртуальный номер на мобильный номер хозяина?
Настроить запись звонков
Сервер будет предоставлен
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