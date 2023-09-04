Настройка Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки9 просмотров
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  1. Установить Asterisk

  2. Подвязать номер Киевстар

  3. Создать несколько виртуальных номеров

  4. Направить входящие звонки из Киевстар на один из виртуальных номер.

  5. Исходящие звонки с виртуальных номеров направить через Киевстар

  6. Возможно ли сделать переадресацию входящего звонка на виртуальный номер на мобильный номер хозяина?

  7. Настроить запись звонков

Сервер будет предоставлен

3 месяца назад
papko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад