VPN в PROXY

$250
Системное администрированиеОткрыт4 заявки72 просмотра
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Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси.

Требования
1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение)
2. proxy на выходе должен иметь ip VPN
3. PROXY должны быть анонимные поддерживать HTTP HTTPs Socks5
4. Доступ к PROXY по IP или логину паролю одним пользователем
5. Контроль потоков (одновременных подключений одним пользователем)
6. В SQL таблице отображаем информацию о статусе работы + исходный IP

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