VPN в PROXY

Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси.



Требования

1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение)

2. proxy на выходе должен иметь ip VPN

3. PROXY должны быть анонимные поддерживать HTTP HTTPs Socks5

4. Доступ к PROXY по IP или логину паролю одним пользователем

5. Контроль потоков (одновременных подключений одним пользователем)

6. В SQL таблице отображаем информацию о статусе работы + исходный IP