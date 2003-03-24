Защитить сервер от ddos атаки

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок16 просмотров
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Началась ddos атака на сервер, он перегружен и сайт не работает. Ответ поддержки:"Пробуйте отразить ее средствами самого сервера, анализируя логи nginx и блокируя IP фаерволом, или подключите домен на внешнюю фильтрацию например на ClouFlare."
Нужен человек который разбирается в этом вопросе и срочно исправит проблему.

3 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад