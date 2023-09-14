Ошибка: подключение sql не выполнено.

Системное администрированиеЗавершен2 заявки14 просмотров
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У сайта постоянно выходит такая ошибка "Ошибка: подключение sql не выполнено."

3 месяца назад
Tired
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
$15
1 день
RUBUSDT
Сергей быстро и профессионально справился с поставленной задачей, рекомендую. Будем работать дальше.
Рекомендую!