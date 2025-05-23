Поправить баг выпадающего меню на CSS

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Завершен4 заявки16 просмотров

на сайте https://ecologicco.b-devs.xyz/home/ есть проблема выпадающего меню, при наведении на "Our service" появляется скролл, хотя - поверх должно просто выпадать меню.

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CSSУстранение ошибок
16 часов назад
AndrewT
Андрей 
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Выбранный исполнитель

arykovalex
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очень быстро и качественно выполнил задачу. Сэкономил мне время. От души благодарю
Быстрая простая задача. Приятно сотрудничать. Рекомендую!

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