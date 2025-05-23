Необходимо собрать электронные почты всех профилей с указанного сайта, начиная с первой страницы. Если у профиля нет почты, добавляется Twitter, если его нет — оставляется пустая строка или фраза 'нет инфы'. Результаты предоставить в текстовом или Excel формате с указанием адреса профиля и соответствующей почты.