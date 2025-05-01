Доработать сайт на JOOMLA

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Открыт2 заявки195 просмотров

Добрый день!

Есть готовый сайт на Joomla.

Мне нужен человек, кто умеет работать с этой программой и поможет мне изменить на сайте все что мне требуется, задач не очень много, но главное, чтобы Вы разбирались в самой программе на которой сайт.

JoomlaДоработка сайтов
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