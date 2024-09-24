Написать код для Whatsapp

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки88 просмотров

Здравствуйте, ищу специалиста который сможет написать небольшой код для рассылки сообщений контактам в вотсап.

WhatsAppWindowsРассылка сообщенийУстановка программного обеспеченияУстановка скриптов
10 часов назад
Юрий
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