Необходима доработка корзины на Opencart 3 с шаблоном unishop2. Задачи включают добавление поля для выбора 'Подъем на этаж' с возможностью включения/выключения и ввода стоимости в админке. На странице оформления заказа должен появиться выбор 'Подъем на этаж' с учетом стоимости в корзине и уведомлением о необходимости услуги в заказах и письмах.