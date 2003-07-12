Настроить VPN

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка12 просмотров
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Ищу спецеиалиста по X-RAY Xray - All-in-one

Configuration +

Nginx(decoy website) требуется настроить Google Cdn вместе с X-ray используя реверсивный прокси для подключения через ип Google CDN к заблокированному серверу и установить панель Marzban с туториалом

3 месяца назад
guest_16377809371782
Казахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад