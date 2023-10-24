Настроить Сервер с аукциона Hetzner

Основная задача правильно установить готовый сайт на хостинг. Хостинг + домен уже куплен, сайт готов, от Вас главная задача правильно его установить, чтобы сайт полностью функционировал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно толково, безопасно и производительно настроить сервер Dedicated с аукциона Hetzner.
Debian (или по Вашей рекомендации)
PHP, MySQL, Apache, Nginx, Почта (Ваши рекомендации)
ISPmanager 5 Lite (Сделать отдельно доступ по паролю)
Оптимизация работы MySQL, Nginx, Apache, php-fpm, PHP
Исправить проблемы с нормальной работой PHP скриптов и софтом, установка необходимых php библиотек.
Усилить безопасность сервера (выслушаю Ваши рекомендации).
Включить Selinux/AppArmor и отладить политики безопасности
Установить и настроить модуль безопасности Naxsi или Mod Security
Настроить Firewall
Настроить Fail2ban
Установить антивирус DrWeb (или по Вашей рекомендации)
Настройка оповещений о неудачных авторизаций на сервере, phpmyadmin и почте.
Защитить ssh доступ (Сделать по ключу, сделать рассылку на email если кто то пытается подключиться к ssh).
Сделать аудит системы Linux средствами Lynis и выполнить рекомендации согласно аудита безопасности.
Выключить показ версии apache, nginx, php и т.д.
Выключить потенциально опасные функции в PHP
Настроить сервисы на нестандартные порты ssh, web-панели.
Привязать 5 доменов.
Настроить суб. домены и безопасный доступ в web панель посредством протокола https
Закрыть доступ к панели, webmail, phpmyadmin
Максимально оптимизировать безопасность и производительность
Настроить бэкап на Hetzner хранилище.
Все рекомендации с благодарностью приветствуются !!!
“The server auction not only markets standardized server systems such as those found in our product portfolio but also customized systems that were adapted to customer requirements in the past. Therefore automatic image installers, special software images, the vKVM or other software systems are not possible. To ensure a seamless installation and functionality, the server is delivered in the rescue system.”
- Похожие заказы
- Системное администрирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Основная задача правильно установить готовый сайт на хостинг. Хостинг + домен уже куплен, сайт готов, от Вас главная задача правильно его установить, чтобы сайт полностью функционировал.Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок. Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя: - email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов) - рассыльщик (возможно, mailwizz или другой) - дополнительные ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $11
Нужно настроить автоматическую выгрузку визитов из Метрики за август 2023г. Данные должны выгружаться в ячейку google таблицы. На примере любого проекта. Данные из Яндекс Метрики берем так: Отчет: Поисковые ...Системное администрированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Сайт готовый, на хосте. С него переходит на ник в телеграм. Просто нужно поменять на другой ник, либо дать инструкцию как это сделать из хоста.Системное администрирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Настроить директории apache и nginx. Описание директорий по ссылке https://support.mash3div.com/help-center/articles/1/8/50/apache-configuration. Панель управления сервером PleskСистемное администрирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Обновить Управление торговлей 11.2.3.159 (есть доработки конфигурации и обмен с 1С-Логистика: Управление складом 3.1.7.2) до 11.5.14.50. Доработки и обмен привести в рабочее состояние в соответствии с новой версией.Системное администрированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день, нужно оплатить домен в зоне .ru, чтобы продлить его на год. Домен у регистратора R01.ru. Они принимают оплату через банки РФ, а у меня такой возможности нет. Предоставлю доступ в админку домена, перечислю ...Системное администрирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Досвід у налаштуванні протоколів VPN, налаштування обфускації. Що ми хочемо? Необхідно реалізувати та налаштувати мережу VPN, створити та реалізувати обфускацію для протоколів, після чого bakend-команда, реалізує та загорне це ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Добрый день есть сайт с поддоменами требуется в cloudflare поставить сертификат https для того что бы сделать перенапровление с www ,также требуется сделать редиректы и прописать каноникал.Системное администрирование1 заявкаЗакрытмесяц назад