Задача установить сайт на хостинг.

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки29 просмотров
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Основная задача правильно установить готовый сайт на хостинг.
Хостинг + домен уже куплен, сайт готов, от Вас главная задача правильно его установить, чтобы сайт полностью функционировал.

2 месяца назад
guest_1697642712272
Австралия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад