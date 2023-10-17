Настроить на сервере директории домена для apache и ngnix.

$10
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить директории apache и nginx. Описание директорий по ссылке https://support.mash3div.com/help-center/articles/1/8/50/apache-configuration.

Панель управления сервером Plesk

Apache
2 месяца назад
baks111
Сергей 
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад