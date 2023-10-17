Обновить Управление торговлей 11.2.3.159 (есть доработки конфигурации и обмен с 1С-Логистика: Управление складом 3.1.7.2) до 11.5.14.50. Доработки и обмен привести в рабочее состояние в соответствии с новой версией.
Настроить на сервере директории домена для apache и ngnix.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить директории apache и nginx. Описание директорий по ссылке https://support.mash3div.com/help-center/articles/1/8/50/apache-configuration.
Панель управления сервером Plesk
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