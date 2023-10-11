Работа с Cloudflare

Здрасте. Нужно посмотреть что надо донастроить на сервере Solidworks, чтоб клиенты могли подключаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день есть сайт с поддоменами требуется в cloudflare поставить сертификат https для того что бы сделать перенапровление с www ,также требуется сделать редиректы и прописать каноникал.
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