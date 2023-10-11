Работа с Cloudflare

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка75 просмотров
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Добрый день есть сайт с поддоменами требуется в cloudflare поставить сертификат https для того что бы сделать перенапровление с www ,также требуется сделать редиректы и прописать каноникал.

2 месяца назад
guest_16101209959332
Россия
3 года в сервисе
Был
16 часов назад