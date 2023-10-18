Поменять ник

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки19 просмотров
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Сайт готовый, на хосте. С него переходит на ник в телеграм. Просто нужно поменять на другой ник, либо дать инструкцию как это сделать из хоста.

2 месяца назад
guest_16798280322333
Казахстан
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад