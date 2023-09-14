Размещение телеграмм бота на хостинге

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки17 просмотров
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Здравствуйте, есть проект, надо его разместить на сервере с дальнейшей поддержкой. Для меня главное, чтоб бот работал 24 на 7 без перерывов.

3 месяца назад
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад