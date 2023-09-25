Настроить задачи в Битрикс24!

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки13 просмотров
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Нужно настроить задачи в коробочной версии Битрикс24. Подключена коробочная версия на 50 пользователей. Необходимо сделать так, чтобы одна задача могла находиться в разных списках, т.е. у одной и той же задачи могло быть несколько главных задач, а так же, чтобы одна и та же задача могла быть в разных группах.   Что это решает? Сейчас есть разные списки задач - например реклама и продажи, но мне нужно чтобы я мог формировать один общий список, где будет нужная мне последовательность по которой я иду, при это другие списки также сохранялись.

Еще актуально! Рассмотрю все варианты, пишите, если точно знаете как сделать! Цена обсуждается!

3 месяца назад
guest_16778364493036
Россия
10 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад