Настроить задачи в Битрикс24!

Нужно настроить задачи в коробочной версии Битрикс24. Подключена коробочная версия на 50 пользователей. Необходимо сделать так, чтобы одна задача могла находиться в разных списках, т.е. у одной и той же задачи могло быть несколько главных задач, а так же, чтобы одна и та же задача могла быть в разных группах. Что это решает? Сейчас есть разные списки задач - например реклама и продажи, но мне нужно чтобы я мог формировать один общий список, где будет нужная мне последовательность по которой я иду, при это другие списки также сохранялись.



Еще актуально! Рассмотрю все варианты, пишите, если точно знаете как сделать! Цена обсуждается!