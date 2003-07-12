Попытался сделать мобильный прокси из своего телефона на андроиде по инструкции (см в скриншотах в прикрепленных файлах). Установить на сервере нужно было этот софт https://yadi.sk/d/kaJC2NkI8cjnRQ Но не получилось. См. скрин с телефона. Также ...
Настройка правил cloudflare (сильный спам через страницу поддержки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить правила cloudflare, через страницу поддержки боты спамят и обратная связь приходит в нашу тикет-систему.
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