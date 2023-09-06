Нужна 1с для сервера многопользовательская... не совсем правильная...

1С-программированиеЗакрыт4 заявки33 просмотра
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нужна 1с для сервера многопользовательская... не совсем правильная)))... с инструкцией по установке или помощь в установке...Версия 8.3.19.1264 или рядом

месяц назад
guest_15827934767822
Австралия
4 года в сервисе
Был
месяц назад