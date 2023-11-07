Перенос интерент-магазина на WordPress

Необходимо перенести сайт с WP chery на Divi +divi menu сохранив: - структуру страниц (блоки на странице, заменив свежими иконками и кнопками, формами) - структуру ссылок сайта, перенести на divi menu (плагин есть) - лицензия ...
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Создать интернет-магазин "OneDyson" для продажи продукции компании Dyson на платформе Word Press, предоставляя пользователям возможность выбирать и покупать продукты онлайн.
Техническое задание;
Задача:
Создать интернет-магазин "OneDyson" для продажи продукции компании Dyson на платформе Word Press, предоставляя пользователям возможность выбирать и покупать продукты онлайн.
Общие требования:
Дизайн сайта должен быть современным, в соответствии с бренд-идентичностью Dyson, привлекательным и адаптивным для всех устройств (компьютеры, планшеты, смартфоны).
Сайт должен быть легко навигируемым и интуитивно понятным для пользователей.
Сайт должен загружаться быстро и иметь высокую производительность.
Должна быть предусмотрена возможность администрирования контента без специальных навыков программирования.
Страницы и функциональность:
Главная страница:
Слайдер с актуальными продуктами Dyson
Категории продуктов
Поиск товаров
Быстрый доступ к основным разделам
Каталог продуктов:
Список категорий
Фильтры для выбора продуктов (по типу, цене и другим параметрам)
Отображение списка продуктов с фото, ценой и описанием Страница продукта:
Фотографии продукта
Технические характеристики
Описание продукта
Цена
Кнопка "Добавить в корзину"
Корзина:
Просмотр и редактирование товаров в корзине
Расчет общей стоимости
Оформление заказа
Автоматизация 1С
Оплата и доставка:
Выбор способов оплаты (кредитные карты, и др.)
Расчет стоимости доставки
Определение зоны доставки
Контакты:
Форма обратной связи
Контактная информация (телефон, email, адрес указать на карте Бул.Лесі Українки 28. Київ )
Технические требования:
Веб-сайт должен быть построен на современной платформе для интернет-магазинов.
Использование современных технологий, языков программирования и фреймворков для максимальной производительности и безопасности.
Интеграция платежных систем ( кредитные карты).
Интеграция с системами управления складом для отслеживания наличия товаров.
Дедлайн:
До 31.10.2023
Бюджет:
100$
Дополнительные требования:
Интеграция с социальными сетями для продвижения продукции Dyson.
Возможность оставлять отзывы и оценки продуктов.
Интеграция с системой отслеживания статуса заказов для покупателей.
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