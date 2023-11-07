Перенос интерент-магазина на WordPress

$100
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать интернет-магазин "OneDyson" для продажи продукции компании Dyson на платформе Word Press, предоставляя пользователям возможность выбирать и покупать продукты онлайн.

Техническое задание;

Задача:

Создать интернет-магазин "OneDyson" для продажи продукции компании Dyson на платформе Word Press, предоставляя пользователям возможность выбирать и покупать продукты онлайн.

Общие требования:

  • Дизайн сайта должен быть современным, в соответствии с бренд-идентичностью Dyson, привлекательным и адаптивным для всех устройств (компьютеры, планшеты, смартфоны).

  • Сайт должен быть легко навигируемым и интуитивно понятным для пользователей.

  • Сайт должен загружаться быстро и иметь высокую производительность.

  • Должна быть предусмотрена возможность администрирования контента без специальных навыков программирования.

Страницы и функциональность:

  • Главная страница:

    • Слайдер с актуальными продуктами Dyson

    • Категории продуктов

    • Поиск товаров

    • Быстрый доступ к основным разделам

  • Каталог продуктов:

    • Список категорий 

    • Фильтры для выбора продуктов (по типу, цене и другим параметрам)

    • Отображение списка продуктов с фото, ценой и описанием Страница продукта:

    • Фотографии продукта

    • Технические характеристики

    • Описание продукта

    • Цена

    • Кнопка "Добавить в корзину"

  • Корзина:

    • Просмотр и редактирование товаров в корзине

    • Расчет общей стоимости

    • Оформление заказа

    • Автоматизация 1С

  • Оплата и доставка:

    • Выбор способов оплаты (кредитные карты, и др.)

    • Расчет стоимости доставки

    • Определение зоны доставки

  • Контакты:

    • Форма обратной связи

    • Контактная информация (телефон, email, адрес указать на карте Бул.Лесі Українки 28. Київ )

Технические требования:

  • Веб-сайт должен быть построен на современной платформе для интернет-магазинов.

  • Использование современных технологий, языков программирования и фреймворков для максимальной производительности и безопасности.

  • Интеграция платежных систем ( кредитные карты).

  • Интеграция с системами управления складом для отслеживания наличия товаров.

Дедлайн:

До 31.10.2023

Бюджет:

100$ 

Дополнительные требования:

  • Интеграция с социальными сетями для продвижения продукции Dyson.

  • Возможность оставлять отзывы и оценки продуктов.

  • Интеграция с системой отслеживания статуса заказов для покупателей.

WordPress
2 месяца назад
khmeliarskyiivan
Иван 
33 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
kulaginaj
Кулагина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
2 месяца назад
$100
7 дней
UAH
Все дуже якісно виконано. Дуже відповідальна людина. І ставиться до виконання до замовлення дуже відповідально і неймовірно позитивна людина) Всім рекомендую)
Дякую за співпрацю) Приступаємо до нової роботи по вашому сайту) На взаєм)