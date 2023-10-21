Доработать сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок117 просмотров
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Есть landing page на вордпресс.

Нужно вывести категории "контакты" и "товары" на новую страницу, также добавить для категории "товары" обновленный дизайн согласно макету.

Добавить мультиязычность (сейчас сайт на русском, нужно добавить английский язык).

Добавить функционал, показывающий популярность товаров.

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
guest_1697459986941
Молдова
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vitaliizhiv
Віталій 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$10
2 дня
UAHUSDT
Работа выполнена очень быстро, благодарю.
Было отлично работать с этим заказчиком надеюсь на долгое и продолжительное сотрудничество
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