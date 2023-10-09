Доработать виджеты в Wordpress

При переключении языка в настройках админки WordPress, язык переключается частично, остальные названия атрибутов остаются на английском языке. Проблема наблюдается в бэкэнде, фронтэнде и в плагинах. Будет понятна из прикрепленных к заданию скриншотов. Нужно исправить проблему, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на сайте подглючивают виджеты вывода блоков на страницы.
Нужно разобраться, почему они не отображаются на нужных страницах и починить.
И объяснить, если что-то делается не так.
Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.
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