Натянуть сайт на СMS

$100
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок50 просмотров
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Очень срочная задача. Нужно натянуть сайт https://formehouse.ru/ на wordress. Сайт самопис.

2 месяца назад
guest_1696754942916
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy_Dev_PHP
Дмитрий 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$150
1 день
USDT
Сказал сделает за 5 часов, делал неделю, кормил завтраками и в итого скрылся и не отвечает на сообщения. Не рекомендую тратить времени на данного исполнителя