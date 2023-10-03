ТЗ перенос материалов laravel на wordpress

Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр.

переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro





Переносим:





мытериалы Блога https://koloro.ua/blog.html

Материалы Услуг https://koloro.ua/services.html

Материалы портфолио: https://koloro.ua/portfolio.html (HTML верстка страниц, нужно вставить в элементоровкие станицы). Вопрос важный - получится созранить перевод через WPML?





Настраиваем адрес URL - чтобы совпадал, либо был редерикт.









Важно перенести 2 языка: русский и украинский. и предусмотреть возмодность 3-го языка. Вывести значек языка в шапку RU / EN / UA

На Вордпресе для мультиязычности будет установлен WPML pro







Перенос любым известным и удобным вам способом. Либо WP ALL Import, либо что угодно https://youtu.be/-Dx49I_TSyg?si=A2OS6YafjLpuGlVN

Перенести контент со старого сайта на новые.

Переносим материалы Блог. и материалы Услуги.

Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом.

Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:

количество просмотров

всего проголосовало

рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)





Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим. Либо новую логичную структуру, но чтобы сайт 301 редирект учел







Наш сайт от куда переносим https://kreonit.com/ wordpress. Доступы дам созвона.

переносим суда https://www.klona.club/ (вордпресс + элементор pro)





На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/

и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/





Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами.







Вставляем в рубрики которые уже созданы на сайте. (рубрики я могу выбрать сам руками, главное чтобы переадресация сохранилась yoast)





Настроить отображение просмотров Настроить отображение звезд (в материале блог Вывести в шаблон страницы) сохранить текущую оценку за счет переноса информации о количестве голосов и балы. Настроить URL - чтобы совпадал с сайтом донором (взможно при переносе), либо чтобы сохранилась переадресация yoast для повторного индексирования





Что переносится:

автор,

дата,

категория,

тайтл,

дискрипшн,

текст с сылками и выделениями

картинками с альтами





Шрифты используем новые (поумолчанию на новом сайте). старые не переносим.





Что важно,

Переносим только текст и картинки. Никаких скриптов, стилей и т.п. Скорость работы сайта не должна уменьшиться Буду признателен за обстоятельность в делах и советы.

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Срок до 2-х недель