Настроить сайт на базе на CMS системе Osclass Evolution Бюджет определяется индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ перенос материалов laravel на wordpress
Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр.
переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro
Переносим:
мытериалы Блога https://koloro.ua/blog.html
Материалы Услуг https://koloro.ua/services.html
Материалы портфолио: https://koloro.ua/portfolio.html (HTML верстка страниц, нужно вставить в элементоровкие станицы). Вопрос важный - получится созранить перевод через WPML?
Настраиваем адрес URL - чтобы совпадал, либо был редерикт.
Важно перенести 2 языка: русский и украинский. и предусмотреть возмодность 3-го языка. Вывести значек языка в шапку RU / EN / UA
На Вордпресе для мультиязычности будет установлен WPML pro
Перенос любым известным и удобным вам способом. Либо WP ALL Import, либо что угодно https://youtu.be/-Dx49I_TSyg?si=A2OS6YafjLpuGlVN
Перенести контент со старого сайта на новые.
Переносим материалы Блог. и материалы Услуги.
Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом.
Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:
количество просмотров
всего проголосовало
рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)
Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим. Либо новую логичную структуру, но чтобы сайт 301 редирект учел
Наш сайт от куда переносим https://kreonit.com/ wordpress. Доступы дам созвона.
переносим суда https://www.klona.club/ (вордпресс + элементор pro)
На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/
и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/
Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами.
Вставляем в рубрики которые уже созданы на сайте. (рубрики я могу выбрать сам руками, главное чтобы переадресация сохранилась yoast)
Настроить отображение просмотров
Настроить отображение звезд (в материале блог Вывести в шаблон страницы) сохранить текущую оценку за счет переноса информации о количестве голосов и балы.
Настроить URL - чтобы совпадал с сайтом донором (взможно при переносе), либо чтобы сохранилась переадресация yoast для повторного индексирования
Что переносится:
автор,
дата,
категория,
тайтл,
дискрипшн,
текст с сылками и выделениями
картинками с альтами
Шрифты используем новые (поумолчанию на новом сайте). старые не переносим.
Что важно,
Переносим только текст и картинки. Никаких скриптов, стилей и т.п.
Скорость работы сайта не должна уменьшиться
Буду признателен за обстоятельность в делах и советы.
___
Срок до 2-х недель
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 дней назад
Есть сайт, магазом назвать его сложно, скорее каталог. Появилась такая вот ошибка в шапке когда загружается сайт. Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/l/lukukla/lukukla.beget.tech/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 180 ...Завершен3 месяца назад
Здравствуйте. Есть каталог товаров - https://u5393.dark.elasticweb.org/catalog/. Суть задачи - подправить отображение подкатегорий и товаров на странице каталог (например, https://u5393.dark.elasticweb.org/category/gotovaya-productsiya/). Пример, как должно выглядеть (по логике) тут - http://akd.by/catalog/prepared-products/ ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр Проверить чтоб работало Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем самиЗавершен2 месяца назад
Необходимо разработать функционал личного кабинета для инвестиционной компании. (как со стороны клиента, так и со стороны администратора). регистрация, верификация, пополнение и вывод средств клиента (usdt/банковские карты). мониторинг депозита, просмотр актуальной информации по счету, ...Закрыт2 месяца назад
Необходимо Настроить Опенкарт + 1с модуль на троне сайтаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Предыдущий исполнитель без предупреждения пропал ...Завершен2 месяца назад
Здравствуйте Нужен статейник на этом движке. Примеры дам. Хочу получи ть от вас стоимость и сроки развертывания. От меня тексты, домен, хостинг.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно реализовать сайт на OpenCart. Имеется : - готов дизайн сайта. - есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики. - есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Плагин для вукомерс на сайте Сдэк не работает, не показывает выбор доставки в корзине. Есть альтернатива от woodev, но хотелось бы ограничится бесплатными вариантами.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 месяца назад