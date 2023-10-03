Настроить сайт на базе на CMS системе Osclass Evolution Бюджет определяется индивидуально.
Нужно проставить чекбоксы в интернет-магазине на OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проставить чекбоксы о соглашении обработки данных с ссылкой на страницу с документом. Добавить документ в футер сайта.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $15
когда заходишь на сайт должна всплыть модалка с промокодом. при клике на получить промокод должно перекидывать в ватсап. дизайн предоставлюСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть сайт, магазом назвать его сложно, скорее каталог. Появилась такая вот ошибка в шапке когда загружается сайт. Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/l/lukukla/lukukla.beget.tech/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 180 ...Завершен3 месяца назад
Здравствуйте. Есть каталог товаров - https://u5393.dark.elasticweb.org/catalog/. Суть задачи - подправить отображение подкатегорий и товаров на странице каталог (например, https://u5393.dark.elasticweb.org/category/gotovaya-productsiya/). Пример, как должно выглядеть (по логике) тут - http://akd.by/catalog/prepared-products/ ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Поставить проверенный модуль автоматического перевода Рус-Укр Добавить в шапку сайта переключатель переводов Рус-Укр Проверить чтоб работало Вчитываться и переводить в каждую страницу не нужно, сделаем самиЗавершен2 месяца назад
Необходимо разработать функционал личного кабинета для инвестиционной компании. (как со стороны клиента, так и со стороны администратора). регистрация, верификация, пополнение и вывод средств клиента (usdt/банковские карты). мониторинг депозита, просмотр актуальной информации по счету, ...Закрыт2 месяца назад
Необходимо Настроить Опенкарт + 1с модуль на троне сайтаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Предыдущий исполнитель без предупреждения пропал ...Завершен2 месяца назад
Здравствуйте Нужен статейник на этом движке. Примеры дам. Хочу получи ть от вас стоимость и сроки развертывания. От меня тексты, домен, хостинг.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно реализовать сайт на OpenCart. Имеется : - готов дизайн сайта. - есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики. - есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 месяца назад