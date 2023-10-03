Нужно проставить чекбоксы в интернет-магазине на OpenCart

Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Предыдущий исполнитель без предупреждения пропал ...