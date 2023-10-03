Нужно проставить чекбоксы в интернет-магазине на OpenCart

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки22 просмотра
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Нужно проставить чекбоксы о соглашении обработки данных с ссылкой на страницу с документом. Добавить документ в футер сайта.

OpenCart
3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад